鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過43.29億美元，Cyber(CYBER)24小時漲幅達9.1%

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 10:15

24小時漲幅：Cyber(CYBER)24小時漲幅9.1%；BAKE(BAKE)24小時漲幅5.58%；ORDI(ORDI)24小時漲幅9.09%。

24小時跌幅：AUDIO(AUDIO)24小時跌幅26.4%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅24.4%；TRU(TRU)24小時跌幅18.6%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅26.3%；JITO(JTO)近一週漲幅17.7%；Arweave(AR)近一週漲幅14.1%。