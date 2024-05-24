鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過43.29億美元，Cyber(CYBER)24小時漲幅達9.1%
鉅亨網新聞中心 2024-05-24 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,796美元，24小時漲跌幅-2.50%；以太幣(ETH)現報價格3,810.7美元，24小時漲跌幅+1.15%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達43.29億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達27.87億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.96億美元。
24小時漲幅：Cyber(CYBER)24小時漲幅9.1%；BAKE(BAKE)24小時漲幅5.58%；ORDI(ORDI)24小時漲幅9.09%。
24小時跌幅：AUDIO(AUDIO)24小時跌幅26.4%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅24.4%；TRU(TRU)24小時跌幅18.6%。
近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅26.3%；JITO(JTO)近一週漲幅17.7%；Arweave(AR)近一週漲幅14.1%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅60.8%；Bonk(BONK)近一週跌幅43.5%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅43%。
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