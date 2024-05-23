〈焦點股〉建榮恢復融資融券資格 逆勢爆量攻漲停 站上所有均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-23 09:38

在電子級玻纖布市場景氣循環有利的走勢下，玻纖布廠建榮工業 (5340-TW) 營運出現連續 3 季的盈餘，每淨值登上票面之上 ，今 (23) 日建榮恢復融資融券資格，股價爆量攻上逾 2800 張，攻上 57.5 元漲停並站上所有均線。

玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 也因第二季營運壓力減輕，昨日獲外資買超逾 3 萬張，今天早盤受領也上漲 4.43% 以上。

對目前的 PCB 上游原物料市況而言，CCL 廠對報價因銅價上揚而醞釀上漲，玻纖產業在市場供應端廠商停爐冷修減少產出，加上部分中國供應商已提高報價 5-10% 之下，法人預估將有利於建榮及富喬第二季起的營運將獲改善。

生產玻纖布的建榮工業產品包括電子級工業級玻纖布，大股東日商日東紡公司持股並高達 47.65%。