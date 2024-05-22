鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過29.79億美元，Lido DAO(LDO)24小時漲幅達9.26%
鉅亨網新聞中心 2024-05-22 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,868.01美元，24小時漲跌幅-1.60%；以太幣(ETH)現報價格3,743.5美元，24小時漲跌幅+2.14%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達29.79億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達25.75億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.11億美元。
24小時漲幅：Lido DAO(LDO)24小時漲幅9.26%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅7.17%；EGLD(EGLD)24小時漲幅5.53%。
24小時跌幅：REQ(REQ)24小時跌幅14.4%；Xai(XAI)24小時跌幅10.7%；GALA(GALA)24小時跌幅13.6%。
近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅18.9%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅12.5%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅9.8%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅50.2%；Lido DAO(LDO)近一週跌幅34.8%；Bonk(BONK)近一週跌幅32.3%。
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