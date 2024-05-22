鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過29.79億美元，Lido DAO(LDO)24小時漲幅達9.26%

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 17:15

24小時漲幅：Lido DAO(LDO)24小時漲幅9.26%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅7.17%；EGLD(EGLD)24小時漲幅5.53%。

24小時跌幅：REQ(REQ)24小時跌幅14.4%；Xai(XAI)24小時跌幅10.7%；GALA(GALA)24小時跌幅13.6%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅18.9%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅12.5%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅9.8%。