鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過44.72億美元，GALA(GALA)24小時漲幅達5.49%

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 17:15

24小時漲幅：GALA(GALA)24小時漲幅5.49%；JITO(JTO)24小時漲幅5.07%；Arweave(AR)24小時漲幅4.96%。

24小時跌幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅37.3%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅32.5%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅26.4%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅20.4%；AEVO(AEVO)近一週漲幅14.8%；Keep3rV1(KP3R)近一週漲幅2.02%。