鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過44.72億美元，GALA(GALA)24小時漲幅達5.49%
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,006.84美元，24小時漲跌幅+6.09%；以太幣(ETH)現報價格3,665.69美元，24小時漲跌幅+18.0%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達44.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達36.73億美元；USDC(USDC)24小時成交量達14.41億美元。
24小時漲幅：GALA(GALA)24小時漲幅5.49%；JITO(JTO)24小時漲幅5.07%；Arweave(AR)24小時漲幅4.96%。
24小時跌幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅37.3%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅32.5%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅26.4%。
近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅20.4%；AEVO(AEVO)近一週漲幅14.8%；Keep3rV1(KP3R)近一週漲幅2.02%。
近一週跌幅：Reserve Rights(RSR)近一週跌幅61.5%；FTM(FTM)近一週跌幅43.1%；UNI(UNI)近一週跌幅37.6%。
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