鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.88億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達5.16%

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 10:15

24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅5.16%；DEXE(DEXE)24小時漲幅3.13%；OOKI(OOKI)24小時漲幅2.92%。

24小時跌幅：Bonk(BONK)24小時跌幅24.2%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅26.8%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅23.5%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅20.4%；AEVO(AEVO)近一週漲幅14.8%；Keep3rV1(KP3R)近一週漲幅2.02%。