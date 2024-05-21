盤中速報 - 以太幣經典大漲17.76%，報32.55美元
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 06:05
以太幣經典(ETC)在過去 24 小時內漲幅超過17.76%，最新價格32.55美元，總成交量達0.57億美元，總市值47.83億美元，目前市值排名第 20 名。
近 1 日最高價：32.71美元，近 1 日最低價：27.45美元，流通供給量：146,946,186。
乙太坊經典（ETC）是2016年7月推出的乙太坊（ETH）的硬分叉。其主要功能是作為智慧合約網絡，能夠託管和支持去中心化應用程式（DApps）。 它的本機權杖是ETC。自推出以來，乙太坊經典（Ethereum Classic）一直試圖與乙太坊區分開來，這兩個網絡的技術路線圖隨著時間的流逝越來越遠。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.48%
- 近 1 月：+2.29%
- 近 3 月：+5.39%
- 近 6 月：+46.76%
- 今年以來：+26.80%
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