漲完飲料換泡麵！傳康師傅在中國又漲價 因蔬菜包升級

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 17:09

中國泡麵龍頭品牌康師傅 (00322-HK) 近日衝上社群平台熱搜榜，因為該公司傳出本 (5) 月將以原物料漲價為由，全面調漲袋裝麵和桶裝麵售價，漲幅到 0.2 人民幣到 0.5 人民幣不等，此前康師傅也已上調冰紅茶等飲料售價。

儘管康師傅未出面證實，但根據康師傅一線城市業務員、泡麵代理商、超市人員等人士說法，漲價一事似乎呼之欲出。

根據中國《紅星資本局》報導，西南地區一名康師傅代理商王先生表示，因為蔬菜包升級，5 月初就被廠商通知產品將全面漲價，浙江台州一超市工作人員則表示，康師傅業務員在 5 月 10 日前後透露將全面漲價，桶裝麵進貨價每桶漲了 0.4 人民幣左右，店內桶裝方便麵每桶已漲 0.5 人民幣。

某一線城市業務員則指出，康師傅下月起將上調建議零售價，此次上調涉及全國，產品方面則涉及經典桶、經典單包和經典五連包，更有消息人士透露康師傅最新配送的一批貨已印上新的升級標語。

受上述消息影響，康師傅泡麵漲價消息在上周四 (16 日) 衝上熱搜，話題討論量很快便成功破萬，瀏覽量更高達 1.2 億，網友對此消息的反應整體上來說負面大於正面。

事實上，這並非康師傅第一次調整產品價格。

早在 2018 年初，康師傅便宣佈提價，袋麵每箱漲人民幣 2 元，桶麵每箱漲 1 元，到了 2021 年第三季又對旗下 20% 品項進行了不同程度的漲價，前年首季康師傅經典袋麵由 2.5 元調至 2.8 元，漲價 12%，經典桶裝泡麵由 4 元漲至 4.5 元，漲價 12.5%，這三波漲價背景也是原物料及人事成本上漲。

然而，漲價也沒能讓康師傅泡麵業務更賺錢，在 2022 年財報中，雖然泡麵業務營收年增 4.17% 至 296.34 億人民幣，但毛利率年減 0.41 個百分點至 23.95%，這一頹勢也延續到 2023 年。