鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.89億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達11.9%
鉅亨網新聞中心 2024-05-19 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,961.72美元，24小時漲跌幅+0.00%；以太幣(ETH)現報價格3,122.32美元，24小時漲跌幅+0.71%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.89億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.78億美元；SOL(SOL)24小時成交量達4.69億美元。
24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅11.9%；JITO(JTO)24小時漲幅7.93%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅7.82%。
24小時跌幅：FOR(FOR)24小時跌幅21.2%；FTM(FTM)24小時跌幅13.5%；Bonk(BONK)24小時跌幅10.3%。
近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅30.4%；Saga(SAGA)近一週漲幅20.6%；UMA(UMA)近一週漲幅17.8%。
近一週跌幅：Reserve Rights(RSR)近一週跌幅41.6%；幻彩幣(CHR)近一週跌幅30.2%；0x協議(ZRX)近一週跌幅29%。
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