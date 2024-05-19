鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.89億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達11.9%

鉅亨網新聞中心 2024-05-19 10:15

24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅11.9%；JITO(JTO)24小時漲幅7.93%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅7.82%。

24小時跌幅：FOR(FOR)24小時跌幅21.2%；FTM(FTM)24小時跌幅13.5%；Bonk(BONK)24小時跌幅10.3%。

近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅30.4%；Saga(SAGA)近一週漲幅20.6%；UMA(UMA)近一週漲幅17.8%。