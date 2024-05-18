鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.78億美元，哈希圖(HBAR)24小時漲幅達4.5%

鉅亨網新聞中心 2024-05-18 17:15

24小時漲幅：哈希圖(HBAR)24小時漲幅4.5%；Loom Network(LOOM)24小時漲幅3.85%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅5.26%。

24小時跌幅：FOR(FOR)24小時跌幅34.1%；0x協議(ZRX)24小時跌幅21.6%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅17.5%。

近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅34.8%；Saga(SAGA)近一週漲幅23.1%；Ethena(ENA)近一週漲幅20.3%。