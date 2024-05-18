鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.78億美元，哈希圖(HBAR)24小時漲幅達4.5%
鉅亨網新聞中心 2024-05-18 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,027.6美元，24小時漲跌幅+1.18%；以太幣(ETH)現報價格3,115.74美元，24小時漲跌幅+2.74%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.16億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.69億美元。
24小時漲幅：哈希圖(HBAR)24小時漲幅4.5%；Loom Network(LOOM)24小時漲幅3.85%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅5.26%。
24小時跌幅：FOR(FOR)24小時跌幅34.1%；0x協議(ZRX)24小時跌幅21.6%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅17.5%。
近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅34.8%；Saga(SAGA)近一週漲幅23.1%；Ethena(ENA)近一週漲幅20.3%。
近一週跌幅：幻彩幣(CHR)近一週跌幅26.5%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅20.9%；LINK(LINK)近一週跌幅16.8%。
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