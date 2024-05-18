鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.77億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達3.72%

鉅亨網新聞中心 2024-05-18 10:15

24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅3.72%；ImmutableX(IMX)24小時漲幅2.27%；FTM(FTM)24小時漲幅1.39%。

24小時跌幅：0x協議(ZRX)24小時跌幅20%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅18.1%；TRU(TRU)24小時跌幅13.9%。

近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅34.8%；Saga(SAGA)近一週漲幅23.1%；Ethena(ENA)近一週漲幅20.3%。