鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.77億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達3.72%
鉅亨網新聞中心 2024-05-18 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,962美元，24小時漲跌幅+2.70%；以太幣(ETH)現報價格3,100.21美元，24小時漲跌幅+5.35%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.1億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.01億美元。
24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅3.72%；ImmutableX(IMX)24小時漲幅2.27%；FTM(FTM)24小時漲幅1.39%。
24小時跌幅：0x協議(ZRX)24小時跌幅20%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅18.1%；TRU(TRU)24小時跌幅13.9%。
近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅34.8%；Saga(SAGA)近一週漲幅23.1%；Ethena(ENA)近一週漲幅20.3%。
近一週跌幅：幻彩幣(CHR)近一週跌幅26.5%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅20.9%；LINK(LINK)近一週跌幅16.8%。
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