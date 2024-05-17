鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.47億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達6.68%
鉅亨網新聞中心 2024-05-17 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,248.64美元，24小時漲跌幅+0.02%；以太幣(ETH)現報價格3,034.2美元，24小時漲跌幅+0.87%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.47億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.1億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.08億美元。
24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅6.68%；Bonk(BONK)24小時漲幅8.14%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅5.91%。
24小時跌幅：LINK(LINK)24小時跌幅18.6%；Loom Network(LOOM)24小時跌幅18%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅11.8%。
近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅33.7%；Frontier(FRONT)近一週漲幅23.8%；Saga(SAGA)近一週漲幅22%。
近一週跌幅：幻彩幣(CHR)近一週跌幅26.9%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅21.7%；LPT(LPT)近一週跌幅15.9%。
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