鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.47億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達6.68%

鉅亨網新聞中心 2024-05-17 17:15

24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅6.68%；Bonk(BONK)24小時漲幅8.14%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅5.91%。

24小時跌幅：LINK(LINK)24小時跌幅18.6%；Loom Network(LOOM)24小時跌幅18%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅11.8%。

近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅33.7%；Frontier(FRONT)近一週漲幅23.8%；Saga(SAGA)近一週漲幅22%。