鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.13億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達12.8%
鉅亨網新聞中心 2024-05-17 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,198.83美元，24小時漲跌幅-1.36%；以太幣(ETH)現報價格2,942.29美元，24小時漲跌幅-2.45%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.13億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.17億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.94億美元。
24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅12.8%；拳王幣(STX)24小時漲幅9.3%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅7.94%。
24小時跌幅：LINK(LINK)24小時跌幅13%；Sei(SEI)24小時跌幅5.87%；Loom Network(LOOM)24小時跌幅6.57%。
近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅33.7%；Frontier(FRONT)近一週漲幅23.8%；Saga(SAGA)近一週漲幅22%。
近一週跌幅：幻彩幣(CHR)近一週跌幅26.9%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅21.7%；LPT(LPT)近一週跌幅15.9%。
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