鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.13億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達12.8%

鉅亨網新聞中心 2024-05-17 10:15

24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅12.8%；拳王幣(STX)24小時漲幅9.3%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅7.94%。

24小時跌幅：LINK(LINK)24小時跌幅13%；Sei(SEI)24小時跌幅5.87%；Loom Network(LOOM)24小時跌幅6.57%。

近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅33.7%；Frontier(FRONT)近一週漲幅23.8%；Saga(SAGA)近一週漲幅22%。