鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.54億美元，Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅達7.38%
鉅亨網新聞中心 2024-05-16 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,239.02美元，24小時漲跌幅+6.86%；以太幣(ETH)現報價格3,007.64美元，24小時漲跌幅+3.77%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.54億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.56億美元。
24小時漲幅：Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅7.38%；CyberConnect(CYBER)24小時漲幅1.93%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅0.21%。
24小時跌幅：幻彩幣(CHR)24小時跌幅26.7%；FTM(FTM)24小時跌幅26.3%；Sei(SEI)24小時跌幅26.8%。
近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅36.7%；Frontier(FRONT)近一週漲幅23.7%；Saga(SAGA)近一週漲幅22.5%。
近一週跌幅：LPT(LPT)近一週跌幅18.8%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅17.9%；幻彩幣(CHR)近一週跌幅17.2%。
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