鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.54億美元，Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅達7.38%

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 17:15

24小時漲幅：Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅7.38%；CyberConnect(CYBER)24小時漲幅1.93%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅0.21%。

24小時跌幅：幻彩幣(CHR)24小時跌幅26.7%；FTM(FTM)24小時跌幅26.3%；Sei(SEI)24小時跌幅26.8%。

近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅36.7%；Frontier(FRONT)近一週漲幅23.7%；Saga(SAGA)近一週漲幅22.5%。