鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.2億美元，AEVO(AEVO)24小時漲幅達20.7%

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 10:15

24小時漲幅：AEVO(AEVO)24小時漲幅20.7%；Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅6.44%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅2.03%。

24小時跌幅：FTM(FTM)24小時跌幅18.4%；NEAR(NEAR)24小時跌幅17.3%；ImmutableX(IMX)24小時跌幅17.2%。

近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅36.7%；Frontier(FRONT)近一週漲幅23.7%；Saga(SAGA)近一週漲幅22.5%。