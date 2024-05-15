鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.31億美元，AEVO(AEVO)24小時漲幅達20%

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 17:15

24小時漲幅：AEVO(AEVO)24小時漲幅20%；Ark(ARK)24小時漲幅10%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅9.97%。

24小時跌幅：Keep3rV1(KP3R)24小時跌幅18.4%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅11.2%；CyberConnect(CYBER)24小時跌幅6.77%。

近一週漲幅：Frontier(FRONT)近一週漲幅32.2%；Saga(SAGA)近一週漲幅20.8%；Ethena(ENA)近一週漲幅20.3%。