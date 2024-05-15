鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.6億美元，Worldcoin(WLD)24小時漲幅達11.6%

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 10:15

24小時漲幅：Worldcoin(WLD)24小時漲幅11.6%；Render Token(RNDR)24小時漲幅9.33%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅8.06%。

24小時跌幅：Keep3rV1(KP3R)24小時跌幅24.6%；BinaryX(BNX)24小時跌幅7.78%；恩金幣(ENJ)24小時跌幅6.37%。

近一週漲幅：Frontier(FRONT)近一週漲幅32.2%；Saga(SAGA)近一週漲幅20.8%；Ethena(ENA)近一週漲幅20.3%。