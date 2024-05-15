鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.6億美元，Worldcoin(WLD)24小時漲幅達11.6%
鉅亨網新聞中心 2024-05-15 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,851美元，24小時漲跌幅-1.11%；以太幣(ETH)現報價格2,890.51美元，24小時漲跌幅-1.74%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.72億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.66億美元。
24小時漲幅：Worldcoin(WLD)24小時漲幅11.6%；Render Token(RNDR)24小時漲幅9.33%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅8.06%。
24小時跌幅：Keep3rV1(KP3R)24小時跌幅24.6%；BinaryX(BNX)24小時跌幅7.78%；恩金幣(ENJ)24小時跌幅6.37%。
近一週漲幅：Frontier(FRONT)近一週漲幅32.2%；Saga(SAGA)近一週漲幅20.8%；Ethena(ENA)近一週漲幅20.3%。
近一週跌幅：LPT(LPT)近一週跌幅23.7%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅12.2%；Keep3rV1(KP3R)近一週跌幅10.9%。
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