鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.11億美元，Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅達15.5%

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 17:15

24小時漲幅：Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅15.5%；Saga(SAGA)24小時漲幅13.7%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅11.6%。

24小時跌幅：幻彩幣(CHR)24小時跌幅14%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅11.8%；Ark(ARK)24小時跌幅9.9%。

近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅21.5%；Firo(FIRO)近一週漲幅20.8%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅19.8%。