鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.69億美元，Saga(SAGA)24小時漲幅達17.1%

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 10:15

24小時漲幅：Saga(SAGA)24小時漲幅17.1%；Auction(AUCTION)24小時漲幅12.2%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅12.5%。

24小時跌幅：幻彩幣(CHR)24小時跌幅14.5%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅11.4%；Ark(ARK)24小時跌幅10%。

近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅21.5%；Firo(FIRO)近一週漲幅20.8%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅19.8%。