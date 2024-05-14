鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.69億美元，Saga(SAGA)24小時漲幅達17.1%
鉅亨網新聞中心 2024-05-14 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,545.99美元，24小時漲跌幅+1.98%；以太幣(ETH)現報價格2,942.24美元，24小時漲跌幅+1.00%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.69億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.76億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.4億美元。
24小時漲幅：Saga(SAGA)24小時漲幅17.1%；Auction(AUCTION)24小時漲幅12.2%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅12.5%。
24小時跌幅：幻彩幣(CHR)24小時跌幅14.5%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅11.4%；Ark(ARK)24小時跌幅10%。
近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅21.5%；Firo(FIRO)近一週漲幅20.8%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅19.8%。
近一週跌幅：UMA(UMA)近一週跌幅57.5%；GMX(GMX)近一週跌幅15.3%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅15.2%。
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