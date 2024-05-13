鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.27億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達9.87%
鉅亨網新聞中心 2024-05-13 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,997.25美元，24小時漲跌幅+3.25%；以太幣(ETH)現報價格2,981.85美元，24小時漲跌幅+2.23%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.27億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.38億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.23億美元。
24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅9.87%；HIVE(HIVE)24小時漲幅8.95%；SuperRare(RARE)24小時漲幅9.33%。
24小時跌幅：UMA(UMA)24小時跌幅9.98%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅8.23%；權力代幣(POWR)24小時跌幅8.29%。
近一週漲幅：球迷幣(PSG)近一週漲幅20.8%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅16.8%；FOR(FOR)近一週漲幅16.7%。
近一週跌幅：UMA(UMA)近一週跌幅60.2%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅45.7%；GMX(GMX)近一週跌幅19.4%。
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