鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.34億美元，HIVE(HIVE)24小時漲幅達12.3%

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.59億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達3.1億美元。

24小時漲幅：HIVE(HIVE)24小時漲幅12.3%；Auction(AUCTION)24小時漲幅8.22%；RLC(RLC)24小時漲幅7.52%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅14.4%；權力代幣(POWR)24小時跌幅11.5%；UMA(UMA)24小時跌幅9.45%。

近一週漲幅：球迷幣(PSG)近一週漲幅20.8%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅16.8%；FOR(FOR)近一週漲幅16.7%。