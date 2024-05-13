鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.34億美元，HIVE(HIVE)24小時漲幅達12.3%
鉅亨網新聞中心 2024-05-13 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,354.21美元，24小時漲跌幅+0.79%；以太幣(ETH)現報價格2,914美元，24小時漲跌幅+0.04%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.59億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達3.1億美元。
24小時漲幅：HIVE(HIVE)24小時漲幅12.3%；Auction(AUCTION)24小時漲幅8.22%；RLC(RLC)24小時漲幅7.52%。
24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅14.4%；權力代幣(POWR)24小時跌幅11.5%；UMA(UMA)24小時跌幅9.45%。
近一週漲幅：球迷幣(PSG)近一週漲幅20.8%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅16.8%；FOR(FOR)近一週漲幅16.7%。
近一週跌幅：UMA(UMA)近一週跌幅60.2%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅45.7%；GMX(GMX)近一週跌幅19.4%。
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