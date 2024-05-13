抖音發布新規 不可再發布時政、財經內容？官方客服回應來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-13 12:00

日前抖音創作者收到通知，該平台創作者中心表示，為改善創作者體驗，不再支持以發布社會時政、財經、法律、醫療等內容為主，或者粉絲量較高、影響力較大的賬號，與商業推廣賬戶建立包含內容發布能力的授權關係。如果創作者的賬號曾有該類授權，相應授權關係 5 月 15 日起將陸續終止。

一些抖音內容創作者擔憂上述調整是否會影響內容發布，是否不能再發布時政、財經、法律、醫療等內容。

對此，抖音官方客服人員向《藍鯨財經》周一（13 日）表示：「為保障創作者權益、優化創作者體驗，抖音調整了商業推廣場景下的賬號授權功能，包括不再支持政務媒體機構類或者以發布社會時政、財經、法律或醫療等內容為主，或者粉絲量較高、影響力較大的賬號，與商業推廣賬戶（包括巨量廣告賬戶、巨量千川賬號、巨量本地推賬廣等）建立包含內容發布能力的授權關係，請您諒解。」