鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.1億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達10.6%

鉅亨網新聞中心 2024-05-12 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.1億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.38億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達2.36億美元。

24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅10.6%；Ark(ARK)24小時漲幅10.4%；TRU(TRU)24小時漲幅5.52%。

24小時跌幅：SuperRare(RARE)24小時跌幅26.2%；ARPA(ARPA)24小時跌幅13.1%；Verge(XVG)24小時跌幅7.75%。

近一週漲幅：球迷幣(PSG)近一週漲幅18.3%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅17.2%；Saga(SAGA)近一週漲幅17%。