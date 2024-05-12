鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.61億美元，Ark(ARK)24小時漲幅達9.59%

鉅亨網新聞中心 2024-05-12 10:15

24小時漲幅：Ark(ARK)24小時漲幅9.59%；Frontier(FRONT)24小時漲幅7.28%；UTK(UTK)24小時漲幅4.39%。

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅13.1%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅7.72%；UMA(UMA)24小時跌幅9.59%。

近一週漲幅：球迷幣(PSG)近一週漲幅18.3%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅17.2%；Saga(SAGA)近一週漲幅17%。