鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.61億美元，Ark(ARK)24小時漲幅達9.59%
鉅亨網新聞中心 2024-05-12 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,869.99美元，24小時漲跌幅+0.13%；以太幣(ETH)現報價格2,913.86美元，24小時漲跌幅-0.02%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.61億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.62億美元；SOL(SOL)24小時成交量達2.54億美元。
24小時漲幅：Ark(ARK)24小時漲幅9.59%；Frontier(FRONT)24小時漲幅7.28%；UTK(UTK)24小時漲幅4.39%。
24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅13.1%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅7.72%；UMA(UMA)24小時跌幅9.59%。
近一週漲幅：球迷幣(PSG)近一週漲幅18.3%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅17.2%；Saga(SAGA)近一週漲幅17%。
近一週跌幅：UMA(UMA)近一週跌幅40%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅39.2%；RLC(RLC)近一週跌幅20.1%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇