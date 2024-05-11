鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.19億美元，THETA(THETA)24小時漲幅達10.2%

鉅亨網新聞中心 2024-05-11 17:15

24小時漲幅：THETA(THETA)24小時漲幅10.2%；RUNE(RUNE)24小時漲幅10.4%；GMX(GMX)24小時漲幅9.91%。

24小時跌幅：UMA(UMA)24小時跌幅8.21%；Ark(ARK)24小時跌幅7.28%；Moonriver(MOVR)24小時跌幅5.43%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅17.9%；Saga(SAGA)近一週漲幅17.7%；AEVO(AEVO)近一週漲幅17.6%。