鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.52億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達10.6%

鉅亨網新聞中心 2024-05-11 10:15

24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅10.6%；UMA(UMA)24小時漲幅9.16%；FIS(FIS)24小時漲幅8.27%。

24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅8.63%；MBOX(MBOX)24小時跌幅7.1%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅5.64%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅17.9%；Saga(SAGA)近一週漲幅17.7%；AEVO(AEVO)近一週漲幅17.6%。