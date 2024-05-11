鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.52億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達10.6%
鉅亨網新聞中心 2024-05-11 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,789.84美元，24小時漲跌幅-3.17%；以太幣(ETH)現報價格2,914.34美元，24小時漲跌幅-3.89%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.52億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.47億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.22億美元。
24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅10.6%；UMA(UMA)24小時漲幅9.16%；FIS(FIS)24小時漲幅8.27%。
24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅8.63%；MBOX(MBOX)24小時跌幅7.1%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅5.64%。
近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅17.9%；Saga(SAGA)近一週漲幅17.7%；AEVO(AEVO)近一週漲幅17.6%。
近一週跌幅：Frontier(FRONT)近一週跌幅77.2%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅76%；UMA(UMA)近一週跌幅33.5%。
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