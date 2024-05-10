鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.16億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達1.03%

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:15

24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅1.03%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅3.92%；BinaryX(BNX)24小時漲幅2.63%。

24小時跌幅：GMX(GMX)24小時跌幅23.1%；Verge(XVG)24小時跌幅20.9%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅11.8%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅15%；Saga(SAGA)近一週漲幅14.9%；IOTX(IOTX)近一週漲幅14.2%。