鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.16億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達5.2%

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 10:15

24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅5.2%；BETA(BETA)24小時漲幅3.17%；MANTRA(OM)24小時漲幅3.54%。

24小時跌幅：LPT(LPT)24小時跌幅23.9%；UMA(UMA)24小時跌幅21.4%；The Graph(GRT)24小時跌幅16.7%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅15%；Saga(SAGA)近一週漲幅14.9%；IOTX(IOTX)近一週漲幅14.2%。