鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.16億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達5.2%
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,771.77美元，24小時漲跌幅+2.00%；以太幣(ETH)現報價格3,031.8美元，24小時漲跌幅+1.28%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.16億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.74億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.55億美元。
24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅5.2%；BETA(BETA)24小時漲幅3.17%；MANTRA(OM)24小時漲幅3.54%。
24小時跌幅：LPT(LPT)24小時跌幅23.9%；UMA(UMA)24小時跌幅21.4%；The Graph(GRT)24小時跌幅16.7%。
近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅15%；Saga(SAGA)近一週漲幅14.9%；IOTX(IOTX)近一週漲幅14.2%。
近一週跌幅：Frontier(FRONT)近一週跌幅93.2%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅82.3%；UMA(UMA)近一週跌幅43.3%。
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