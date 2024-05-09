search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 遠雄(5522)4月營收18.65億元年增率高達567.62％

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 17:16

遠雄(5522-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣18.65億元，年增率567.62%，月增率-32.47%。

今年前4月累計營收為51.34億元，累計年增率-15.6%。

最新價為81.5元，近5日股價上漲14.73%，相關建材營造上漲0.45%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7694 張
  • 外資買賣超：+8158 張
  • 投信買賣超：-156 張
  • 自營商買賣超：-308 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 18.65億 568% -32%
24/3 27.62億 45% 747%
24/2 3.26億 -81% 80%
24/1 1.81億 -92% -97%
23/12 65.82億 177% 232%
23/11 19.84億 -16% 33%

遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty