營收速報 - 遠雄(5522)4月營收18.65億元年增率高達567.62％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 17:16
今年前4月累計營收為51.34億元，累計年增率-15.6%。
最新價為81.5元，近5日股價上漲14.73%，相關建材營造上漲0.45%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7694 張
- 外資買賣超：+8158 張
- 投信買賣超：-156 張
- 自營商買賣超：-308 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|18.65億
|568%
|-32%
|24/3
|27.62億
|45%
|747%
|24/2
|3.26億
|-81%
|80%
|24/1
|1.81億
|-92%
|-97%
|23/12
|65.82億
|177%
|232%
|23/11
|19.84億
|-16%
|33%
遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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