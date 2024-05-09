鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.7億美元，IDEX(IDEX)24小時漲幅達11.2%

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 10:15

24小時漲幅：IDEX(IDEX)24小時漲幅11.2%；Firo(FIRO)24小時漲幅10.2%；TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅7.47%。

24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅27%；UMA(UMA)24小時跌幅24.7%；API3(API3)24小時跌幅14%。

近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅16.8%；Wormhole(W)近一週漲幅16.4%；球迷幣(PSG)近一週漲幅13.2%。