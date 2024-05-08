鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.83億美元，球迷幣(PSG)24小時漲幅達18.3%
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,276.58美元，24小時漲跌幅-3.07%；以太幣(ETH)現報價格2,997.86美元，24小時漲跌幅-4.00%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.83億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.34億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.22億美元。
24小時漲幅：球迷幣(PSG)24小時漲幅18.3%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅12.4%；Arkham(ARKM)24小時漲幅11.2%。
24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅29.5%；Frontier(FRONT)24小時跌幅10.8%；IDEX(IDEX)24小時跌幅8.22%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅11.9%；Saga(SAGA)近一週漲幅8.68%；Wormhole(W)近一週漲幅7.99%。
近一週跌幅：Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅133%；Frontier(FRONT)近一週跌幅63.1%；Ethernity Chain(ERN)近一週跌幅48.3%。
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