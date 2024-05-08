鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.83億美元，球迷幣(PSG)24小時漲幅達18.3%

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15

24小時漲幅：球迷幣(PSG)24小時漲幅18.3%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅12.4%；Arkham(ARKM)24小時漲幅11.2%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅29.5%；Frontier(FRONT)24小時跌幅10.8%；IDEX(IDEX)24小時跌幅8.22%。

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅11.9%；Saga(SAGA)近一週漲幅8.68%；Wormhole(W)近一週漲幅7.99%。