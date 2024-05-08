習近平抵達塞爾維亞 武契奇總統親赴機場接機

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:00

中國國家主席習近平結束訪法行程後，周二（7 日）晚間乘專機抵達塞爾維亞首都貝爾格勒，應塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）邀請，進行國是訪問。

據《新華每日電訊》報導，習近平乘坐的專機進入塞爾維亞領空後，塞爾維亞兩架戰機升空護航。習近平乘坐專機抵達貝爾格勒尼古拉 · 特斯拉國際機場時，武契奇夫婦、前總統尼科利奇夫婦、議長布爾納比奇、總理武切維奇、外長久里奇等政要親赴機場接機。

武契奇在機場為習近平舉行獨具特色迎賓儀式，塞爾維亞少年兒童向習近平和彭麗媛獻花，揮舞中塞兩國國旗，身著民族盛裝的塞爾維亞民眾載歌載舞，熱烈歡迎。

習近平指出，中塞傳統友誼深厚，兩國關係經受住國際風雲變幻的考驗，樹立起國與國關係的典範。兩國在 2016 年建立全面戰略夥伴關係以來，實現跨越式發展，取得歷史性成就。兩國政治互信堅如磐石，高品質共建「一帶一路」成果豐碩，人員往來更加密切，鐵桿友誼深入人心。

習近平說，中塞合作建立在平等互利基礎上，符合兩國根本利益和長遠利益。中方願同塞方一道，不忘初心，攜手前行，開創動力更強、領域更廣、品質更高的合作新局面。

他進一步表示，期待以這次訪問為契機，同武契奇就雙邊關係以及其他共同關心的問題深入交換意見，共話友誼、共商合作、共謀發展，規劃兩國關係發展新藍圖。

習近平行前在塞爾維亞《政治報》發表署名文章，重提 25 年前中國駐南斯拉夫大使館被北約（NATO）轟炸一事，周二正是這起事件 25 周年的日子。