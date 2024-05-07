鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.5億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達9.37%

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 17:15

24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅9.37%；Bonk(BONK)24小時漲幅8.84%；Dymension(DYM)24小時漲幅8.14%。

24小時跌幅：Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅18.7%；權力代幣(POWR)24小時跌幅12.4%；Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅6.41%。

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅10.7%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅5.29%；小蟻幣(NEO)近一週漲幅5.12%。