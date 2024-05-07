鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.33億美元，TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅達17.9%
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,804.98美元，24小時漲跌幅-0.61%；以太幣(ETH)現報價格3,093美元，24小時漲跌幅-1.86%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.31億美元；SOL(SOL)24小時成交量達7.69億美元。
24小時漲幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅17.9%；Terra Classic(LUNC)24小時漲幅10.7%；ATA(ATA)24小時漲幅9.54%。
24小時跌幅：Ethena(ENA)24小時跌幅10.5%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅8.87%；Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅9.02%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅10.7%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅5.29%；小蟻幣(NEO)近一週漲幅5.12%。
近一週跌幅：Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅85.3%；Render Token(RNDR)近一週跌幅36.5%；Frontier(FRONT)近一週跌幅36.3%。
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