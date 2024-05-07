鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.33億美元，TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅達17.9%

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 10:15

24小時漲幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅17.9%；Terra Classic(LUNC)24小時漲幅10.7%；ATA(ATA)24小時漲幅9.54%。

24小時跌幅：Ethena(ENA)24小時跌幅10.5%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅8.87%；Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅9.02%。

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅10.7%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅5.29%；小蟻幣(NEO)近一週漲幅5.12%。