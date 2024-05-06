鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.62億美元，LeverFi(LEVER)24小時漲幅達5.27%

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15

24小時漲幅：LeverFi(LEVER)24小時漲幅5.27%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅1.8%；Viberate(VIB)24小時漲幅0.46%。

24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅44.7%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅35.7%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅23.6%。

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅15.1%；小蟻幣(NEO)近一週漲幅12.8%；Ethena(ENA)近一週漲幅12.3%。