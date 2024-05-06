鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.11億美元，DATA(DATA)24小時漲幅達5.11%
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,202美元，24小時漲跌幅+1.39%；以太幣(ETH)現報價格3,151.09美元，24小時漲跌幅+2.03%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.11億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.13億美元；SOL(SOL)24小時成交量達2.89億美元。
24小時漲幅：DATA(DATA)24小時漲幅5.11%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅4.38%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅3.08%。
24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅38.1%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅36.8%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅30.2%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅15.1%；小蟻幣(NEO)近一週漲幅12.8%；Ethena(ENA)近一週漲幅12.3%。
近一週跌幅：Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅63.3%；Frontier(FRONT)近一週跌幅29.6%；Arkham(ARKM)近一週跌幅28.4%。
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