鉅亨速報 - Factset 最新調查：建準(2421-TW)EPS預估下修至6.35元，預估目標價為150元
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對建準(2421-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.52元下修至6.35元，其中最高估值7.99元，最低估值5.65元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.99(7.99)
|9.65
|9.74
|最低值
|5.65(5.65)
|7.14
|7.76
|平均值
|6.55(6.6)
|7.96
|8.75
|中位數
|6.35(6.52)
|7.82
|8.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15,469,000
|18,652,000
|19,977,000
|最低值
|14,726,000
|16,307,000
|18,809,750
|平均值
|14,984,840
|17,290,330
|19,393,370
|中位數
|14,856,500
|17,258,000
|19,393,370
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.16
|4.34
|1.71
|3.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,914,685
|14,063,308
|13,561,804
|12,781,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2421/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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