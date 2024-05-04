鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至6.03元，預估目標價為105元
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6元上修至6.03元，其中最高估值8.54元，最低估值4.37元，預估目標價為105元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.54(8.01)
|8.26
|8.56
|最低值
|4.37(4.37)
|4.82
|5.62
|平均值
|6.3(5.99)
|6.6
|6.95
|中位數
|6.03(6)
|6.76
|6.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|39,724,000
|45,506,000
|48,882,460
|最低值
|28,689,000
|30,483,000
|34,894,000
|平均值
|36,234,370
|41,352,970
|42,652,420
|中位數
|37,842,380
|42,992,170
|43,416,620
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.78
|5.59
|4.23
|2.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|33,025,307
|36,781,996
|33,759,389
|28,959,304
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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