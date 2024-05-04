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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至6.03元，預估目標價為105元

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6元上修至6.03元，其中最高估值8.54元，最低估值4.37元，預估目標價為105元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 8.54(8.01) 8.26 8.56
最低值 4.37(4.37) 4.82 5.62
平均值 6.3(5.99) 6.6 6.95
中位數 6.03(6) 6.76 6.81

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 39,724,000 45,506,000 48,882,460
最低值 28,689,000 30,483,000 34,894,000
平均值 36,234,370 41,352,970 42,652,420
中位數 37,842,380 42,992,170 43,416,620

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 4.78 5.59 4.23 2.97
營業收入
(單位：新台幣千元)		 33,025,307 36,781,996 33,759,389 28,959,304

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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