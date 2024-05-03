盤中速報 - S&P 500大漲1.29%，報5129.47點
鉅亨網新聞中心 2024-05-03 22:00
截至台北時間03日09:50，S&P 500上漲65.27點（或1.29%），暫報5129.47點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.31%
- 近 1 月：-2.72%
- 近 3 月：+2.13%
- 近 6 月：+17.29%
- 今年以來：+6.17%
焦點個股
S&P 500成分股以美國安進公司(AMGN-US)領漲。美國安進公司(AMGN-US)上漲12.27%；Enphase Energy Inc(ENPH-US)上漲9.27%；Booking Holdings Inc(BKNG-US)上漲7.47%；Live Nation Entertainment Inc(LYV-US)上漲7.15%；第一太陽能公司(FSLR-US)上漲6.45%。
部分成分股表現相對疲軟，億客行(EXPE-US)下跌12.88%；防特網(FTNT-US)下跌6.27%；德維特公司(DVA-US)下跌6.14%；英格索蘭(IR-US)下跌4.49%；Trimble Inc(TRMB-US)下跌3.54%。
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