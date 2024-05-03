鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.94億美元，Voyager Token(VGX)24小時漲幅達7.95%

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 17:15

24小時漲幅：Voyager Token(VGX)24小時漲幅7.95%；SFP(SFP)24小時漲幅2.98%；ATA(ATA)24小時漲幅2.96%。

24小時跌幅：Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅41.5%；Prometeus(PROM)24小時跌幅30.5%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅21%。

近一週漲幅：拳王幣(STX)近一週漲幅19.3%；Nuls(NULS)近一週漲幅18.7%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅17.4%。