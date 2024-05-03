鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.88億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達3.33%
鉅亨網新聞中心 2024-05-03 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,751.95美元，24小時漲跌幅+4.18%；以太幣(ETH)現報價格3,027.2美元，24小時漲跌幅+3.86%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.88億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.29億美元。
24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅3.33%；ATA(ATA)24小時漲幅0.52%；CKB(CKB)24小時漲幅0.73%。
24小時跌幅：Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅63.8%；Arweave(AR)24小時跌幅25.3%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅20%。
近一週漲幅：拳王幣(STX)近一週漲幅19.3%；Nuls(NULS)近一週漲幅18.7%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅17.4%。
近一週跌幅：Voyager Token(VGX)近一週跌幅37.9%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅31.6%；Wormhole(W)近一週跌幅24.9%。
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