鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.88億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達3.33%

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 10:15

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅3.33%；ATA(ATA)24小時漲幅0.52%；CKB(CKB)24小時漲幅0.73%。

24小時跌幅：Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅63.8%；Arweave(AR)24小時跌幅25.3%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅20%。

近一週漲幅：拳王幣(STX)近一週漲幅19.3%；Nuls(NULS)近一週漲幅18.7%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅17.4%。