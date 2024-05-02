〈陸港盤後〉五一連假數據報喜 香港股市大漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-02 16:30

香港股市周四（2 日）收盤大漲， 中國周三開始放五一連假，當天全中國鐵路旅客達到 2,069.3 萬人次，創單日旅客發送量歷史新高，當天出發的國際機票預訂量也超過 2019 年同期。

香港恒生指數周四收盤大漲 2.5%，報 18,207.13 點，恒生科技指數勁漲 4.45%，報 3,865.48 點。

大陸股市適逢五一連假，暫停交易。

據香港《文匯報》報導，截至周三晚間 9 時，香港各口岸有 688,588 人次出入境，當中 392,709 人次屬入境，大陸訪客佔 173,474 人次，連同其他訪客有 199,145 人次。

入境以羅湖最繁忙，有 72,465 人次經該口岸進入香港，落馬洲支線是 67,927 人次，高鐵西九龍站是 57,020 人次，機場有 52,772 人次入境。

此外，燈塔專業版的數據顯示，截至周四 12 時 54 分，中國五一檔新片總票房（含預售）已突破人民幣 7 億元，《維和防暴隊》、《九龍城寨之圍城》、《間諜過家家代號：白》暫列票房前三名。

中國國家鐵路集團的數據顯示，周三全中國鐵路旅客達到 2,069.3 萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。周四全國鐵路預計發送旅客 1,700 萬人次，國鐵集團計劃加開旅客列車 1,094 列。