美加強道安監管力道祭AEB新標準 2029年起成新車標配

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 17:20

美國正加大道路安全監管力道，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）近日宣布，從 2029 年 9 月起所有汽車都需要配備自動緊急煞車系統 (AEB)，以避免時速 100 公里內跟另一輛車相撞，AEB 未來五年將成為所有新車的標準配備。相較於歐洲 2022 年便立法減少道路事故，NHTSA 這項新規來得有些晚。

由於大多數汽車製造商在 2016 年簽署一項自願協定，AEB 其實已成為大多數在美銷售新車的標準配備，但目前並無性能要求，因此一些系統可能沒有那麼有效。

NHTSA 周一 (4 月 29 日) 祭出的這項新規要求所有重量在 4.5 噸以下汽車均須有向前碰撞警告、AEB 和行人檢測制動。根據規定，當跟迎面而來的車輛發生碰撞的可能性迫在眉睫時，AEB 必須在時速約 149 公里內自動啟動，以防止與其他車輛相撞，當系統檢測到行人時，AEB 則須在時速約 72 公里自動啟動。

裝有 AEB 系統的車輛使用車用鏡頭、毫米波雷達或光學雷達等感測器來偵測前方車輛是否減速或停止，或是路上是否有障礙物，若司機未能及時作出反應，AEB 系統將自動踩剎車。

AEB 不僅可防止與其他車輛發生事故，還可以在白天和夜間偵測行人，有助於減少傷害和損失。根據 NHTSA 預測，這個新規定每年可挽救 362 條人命，並防止多達 2 萬 4321 人受傷。

NHTSA 副局長 Sophie Shulman 表示，AEB 已被證明可挽救生命並減少正面碰撞造成的嚴重傷害，這項技術現在已經相當成熟，應在所有新車和輕型卡車上強制安裝。

美國運輸部長 Pete Buttigieg 也說，多年來，在 NHTSA 等安全監管機構的壓力下，多家汽車製造商已經在新車款上配備 AEB 煞車系統。

評論雜誌《消費者報告》安全政策副主任 William Wallace 認為，這項規定將為道路上每輛新車設立至關重要的基準，民眾應能相信他們車上的救命技術會在需要出現。

這項新規定是《跨黨基礎設施法》的一部分，該法規定聯邦監管機構制訂 AEB 最低性能標準，要求所有汽車都配備 AEB。這項新規定還推進美國運輸部前年 1 月啟動的全國道路安全戰略，以解決交通死亡和嚴重受傷的全國危機。

美國的全國道路安全戰略的目的是要構建多層保護網，希望建設更安全的道路、更安全的車輛、更安全的速度和更好的事故後護理。去年美國交通死亡人數下降 3.6%，連兩年走降，但死亡人數仍高過疫前水準。

不過，這項新規定將推高汽車價格，根據 NHTSA 估計，以 2020 年為基準來計算，各大車廠每年在這項新規定的花費平均為 3.54 億美元，即每輛車 82 美元，但 Buttigieg 稱每年料將因此省下數十億美元的財產損失。