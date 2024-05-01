盤中速報 - 費城半導體大跌1.64%，報4596.89點
鉅亨網新聞中心 2024-05-01 22:00
截至台北時間01日09:45，費城半導體下跌76.42點（或1.64%），暫報4596.89點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.34%
- 近 1 月：-4.73%
- 近 3 月：+8.18%
- 近 6 月：+46.72%
- 今年以來：+11.92%
焦點個股
費城半導體成分股以思佳訊通訊技術(SWKS-US)領跌。思佳訊通訊技術(SWKS-US)下跌14.09%；超微半導體(AMD-US)下跌5.67%；Entegris Inc(ENTG-US)下跌5.12%；安可(AMKR-US)下跌3.65%；Qorvo Inc(QRVO-US)下跌2.64%。
部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.19%；Monolithic Power System Inc(MPWR-US)上漲0.41%；ON Semiconductor Corp.(ON-US)上漲0.17%；Coherent Corp(COHR-US)上漲0.13%；德州儀器(TXN-US)上漲0.06%。
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