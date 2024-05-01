鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.08億美元，ORDI(ORDI)24小時漲幅達22.4%
鉅亨網新聞中心 2024-05-01 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,654美元，24小時漲跌幅-6.05%；以太幣(ETH)現報價格2,966.51美元，24小時漲跌幅-6.55%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達33.08億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.58億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.71億美元。
24小時漲幅：ORDI(ORDI)24小時漲幅22.4%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅18.8%；拳王幣(STX)24小時漲幅18%。
24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅3.91%；阿童木(ATOM)24小時跌幅1.74%；SFP(SFP)24小時跌幅0.53%。
近一週漲幅：哈希圖(HBAR)近一週漲幅25.2%；ORDI(ORDI)近一週漲幅24.2%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅21.1%。
近一週跌幅：Golem(GLM)近一週跌幅23.7%；Frontier(FRONT)近一週跌幅11.4%；Wormhole(W)近一週跌幅10.6%。
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