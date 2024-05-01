鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.08億美元，ORDI(ORDI)24小時漲幅達22.4%

鉅亨網新聞中心 2024-05-01 10:15

24小時漲幅：ORDI(ORDI)24小時漲幅22.4%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅18.8%；拳王幣(STX)24小時漲幅18%。

24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅3.91%；阿童木(ATOM)24小時跌幅1.74%；SFP(SFP)24小時跌幅0.53%。

近一週漲幅：哈希圖(HBAR)近一週漲幅25.2%；ORDI(ORDI)近一週漲幅24.2%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅21.1%。