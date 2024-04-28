鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.43億美元，Golem(GLM)24小時漲幅達16.2%
鉅亨網新聞中心 2024-04-28 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,793.34美元，24小時漲跌幅+1.42%；以太幣(ETH)現報價格3,317.4美元，24小時漲跌幅+6.53%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.43億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.07億美元；SOL(SOL)24小時成交量達4.82億美元。
24小時漲幅：Golem(GLM)24小時漲幅16.2%；Loom Network(LOOM)24小時漲幅7.7%；權力代幣(POWR)24小時漲幅5.64%。
24小時跌幅：ether.fi(ETHFI)24小時跌幅30.7%；ATA(ATA)24小時跌幅23.2%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅18.5%。
近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅20.1%；JITO(JTO)近一週漲幅17.2%；AEVO(AEVO)近一週漲幅16.6%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅44.9%；LeverFi(LEVER)近一週跌幅44.9%；BinaryX(BNX)近一週跌幅39.8%。
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