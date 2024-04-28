鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.43億美元，Golem(GLM)24小時漲幅達16.2%

鉅亨網新聞中心 2024-04-28 17:15

24小時漲幅：Golem(GLM)24小時漲幅16.2%；Loom Network(LOOM)24小時漲幅7.7%；權力代幣(POWR)24小時漲幅5.64%。

24小時跌幅：ether.fi(ETHFI)24小時跌幅30.7%；ATA(ATA)24小時跌幅23.2%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅18.5%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅20.1%；JITO(JTO)近一週漲幅17.2%；AEVO(AEVO)近一週漲幅16.6%。