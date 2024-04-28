鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.53億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達5.87%

鉅亨網新聞中心 2024-04-28 10:15

24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅5.87%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅3.89%；Ontology Gas(ONG)24小時漲幅3.35%。

24小時跌幅：Threshold(T)24小時跌幅25.3%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅18.7%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅16.1%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅20.1%；JITO(JTO)近一週漲幅17.2%；AEVO(AEVO)近一週漲幅16.6%。