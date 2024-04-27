鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.81億美元，TFUEL(TFUEL)24小時漲幅達14.4%

鉅亨網新聞中心 2024-04-27 10:15

24小時漲幅：TFUEL(TFUEL)24小時漲幅14.4%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅13.5%；Arweave(AR)24小時漲幅13.2%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅15.1%；Gifto(GFT)24小時跌幅4.47%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅4.58%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅28.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅22.9%；CKB(CKB)近一週漲幅21.9%。