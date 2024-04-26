王毅會晤布林肯 籲美勿干涉內政、打壓中國發展與踩紅線

鉅亨網新聞中心 2024-04-26 16:32

美國國務卿布林肯今 (26) 日會晤中國外長王毅時說，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，負責任地管理兩國關係是雙方共同責任，美方繼續奉行一個中國政策，不支持台獨。美方不尋求改變中國體制，無意同中國發生衝突，不尋求同中國脫鉤，不尋求遏制中國發展，並稱願跟中國在去年舊金山「拜習會」達成共識的基礎上向前走，加強對話溝通，有效管控分歧，避免誤解誤判，推動美中關係穩定發展。

王毅表示，前中美關係總體止跌企穩，但負面因素仍在上升積聚，中方對中美關係的態度、立場、要求一以貫之，始終從構建人類命運共同體出發看待和發展中美關係，始終堅持中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，始終主張尊重彼此的核心利益。

王毅還說，去年 11 月拜習會為兩國關係穩定、健康、可持續發展擘畫「舊金山願景」，雙方應加以落實。在當前變亂交織的國際局勢下，中美關係下步如何走，必須先回答一個問題，也就是做夥伴還是做對手。

王毅也再次強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方要求美方不折不扣恪守一中原則和三個聯合公報，不得以任何方式向台獨分裂勢力發出錯誤信號，切實兌現拜登總統不支援持台獨、兩個中國、一中一台、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止武裝臺灣，支持中國和平統一。

他並指出，中國人民的發展權利不可剝奪，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，這不是公平競爭，而是遏制圍堵，不是去風險，而是製造風險。美方應落實不尋求遏制中國經濟發展跟與中國脫鉤，以及無意阻止中國科技進步的表態落實，停止炒作中國產能過剩，撤銷對中國企業的非法制裁，停止加徵違反 WTO 規定的 301 關稅。

王毅也說，亞太地區不應成為大國鬥爭場域，希望美方做出正確抉擇，與中方相向而行，在亞太實現良性互動，放棄搞排斥對方的小圈子，不要脅迫區域國家選邊站，停止部署陸基中導，停止損害中國戰略安全利益，停止破壞地區來之不易的和平穩定。