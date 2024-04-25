鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.15億美元，Starknet Token(STRK)24小時漲幅達12.7%

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.15億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.91億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達12.9億美元。

24小時漲幅：Starknet Token(STRK)24小時漲幅12.7%；Worldcoin(WLD)24小時漲幅12%；哈希圖(HBAR)24小時漲幅11.7%。

24小時跌幅：Nuls(NULS)24小時跌幅16.6%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅5.2%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅5.76%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅14%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅13.9%；GMX(GMX)近一週漲幅8.01%。