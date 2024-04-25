〈陸港盤後〉布林肯稱美中要管控兩國關係 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-25 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（25 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.27%，美國國務卿布林肯展開訪中行程，提出對中方不公平貿易行徑的擔憂，並表示要美中負責任地管控兩國關係。

滬指周四收盤漲 0.27% 報 3,052.9 點，深證成指漲 0.14% 報 9,264.48 點，創業板指跌 0.04% 報 1,764.73 點；兩市成交額合計人民幣 7,743 億元，「北向資金」淨買入 3.49 億元。

化工、煤炭、醫藥、物流、銀行、燃氣等類股走高，房地產、有色、石油、半導體等族群均上揚，媒體、軍工、券商等類股下跌。

香港恒生指數周四收盤漲 0.48%，報 1,7284.54 點，恒生科技指數跌 0.54%，報 3,554.30 點。

據《彭博》報導，布林肯在周四上午向上海市委書記陳吉寧說：「我們對人民有義務，對世界也有義務，美中必須負責任地管控兩國關係。」

美國國務院發言人 Matthew Miller 表示，布林肯強調美國公司在中國需要一個公平的競爭環境，也提到中方的「非市場經濟做法」。

布林肯也計劃在上海與美國商界領袖舉行會談，然後在周五前往北京參加會議，包括可能與中國國家主席習近平進行面對面會議。

布林肯會試圖說服中國官員停止中俄貿易，儘管西方國家制裁了俄羅斯，但中俄貿易讓俄國能夠重建國防工業基礎。美國財長葉倫也在本月稍早向中方官員表示，協助俄國打仗的中國銀行業者，可能會面臨美方新一輪制裁。

一名美國高階官員說，布林肯此行也會提及台海、南海等問題。

布林肯訪中正值美中緊張關係加劇，美國總統拜登上周痛批北京「仇外」，聲稱要對中國課徵更多關稅，美方上周也宣布，將對中國海運、物流及造船業展開《美國貿易法》第 301 條款調查，以回應上月五個工會的請願。